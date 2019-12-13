İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sahile yakın Doğanbey İpekkum mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki minibüsü durdurdu.

Minibüsleri kontrol eden ekipler, araçlardaki 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Deniz kıyısında bot ve motoru bulundu, sürücüler İ.A. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 kişi daha yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 6 zanlının ifade işlemleri devam ediyor.

Seferihisar, Doğanbey, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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