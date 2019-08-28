Son Dakika Haberleri: İzmir'de 39 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 39 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 39 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.


İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun Büyükada açıklarında saat 02.35 sıralarında tespit edilen hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36'sı Somali, Yemen, Kuveyt ve Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Yunanistan, Karaburun, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:09 Kaynak: İHA
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