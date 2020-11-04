İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok - Son Dakika

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok

04.11.2020 00:18
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok, System.String[]

İZMİR'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.

İZMİR'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.35'te merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Uzmanların artçı şokların devam edeceği uyarısında bulunmasına rağmen sarsıntı, bölgede endişe yarattı.

Haber:  Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Seferihisar, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok - Son Dakika


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