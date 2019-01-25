İzmir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
54 dakika önce
İzmir'in Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir
'in Menemen
ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20'de yerin 16.2 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı
İzmir'de Korkutan Deprem
İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı
ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü