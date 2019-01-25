Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

İzmir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

54 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20'de yerin 16.2 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Menemen, İzmir, Güncel
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