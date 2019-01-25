Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

İzmir'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

52 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:40 Kaynak: AA

AFAD, Menemen, İzmir, Güncel
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