İzmir'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem
52 dakika önce
İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir
'in Menemen
ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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