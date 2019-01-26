Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4,3 Büyüklüğündeki Deprem

İzmir'de 4,3 Büyüklüğündeki Deprem

1 saat önce

İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, merkez üssü Menemen olan 4,3 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

İzmir'de 4,3 Büyüklüğündeki Deprem, System.String[]
İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, merkez üssü Menemen olan 4,3 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleriyle görüştüklerini, kent genelinde kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

AFAD olarak Menemen ilçesine hemen 2 ekip gönderdiklerini belirten Saroğlu, "Arkadaşlarımız oraya kontrol amacıyla gitti. Ben de ilçeye doğru hareket halindeyim." dedi.

Saroğlu, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise gelişmeleri yakından takip ettiğini, kent genelinde depremin ardından olumsuz bir vakanın hastanelere ulaşmadığını aktardı.

Menemen ilçesinde, dün saat 23.38'de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan 4,3 büyüklüğündeki deprem, İzmir kent merkezi ve çevresinde de hissedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güncel
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