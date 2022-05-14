İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

14.05.2022 01:18

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.08'de merkez üssü Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü. Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi, Çeşme, İzmir, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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