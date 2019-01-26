Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

1 saat önce

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiİZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20'de yerin 16.2 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, Genel
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