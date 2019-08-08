Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20 dakika önce

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]
İzmir Seferihisar açıklarında ilk belirlemelere göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
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Seferihisar, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:28 
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