İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20 dakika önce
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı
İzmir Seferihisar
açıklarında ilk belirlemelere göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:28
Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir eyaletinden 3 gündür haber alınamıyor