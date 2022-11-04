4,9 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'deki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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4,9 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'deki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

04.11.2022 10:50

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremin herkesin uyuduğu bir saatte yaşanması daha büyük bir tehlikeye yol açarken hasarın boyutu da gün ağarınca görüldü. Deprem nedeniyle minaresi yıkılan Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin son hali görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14.7 kilometre derinliğinde oluştu. Gece yarısı meydana gelen deprem, İzmirlileri uykusundan uyandırdı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

İZMİR' DE DEPREMİN HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

1'İ AĞIR 3 YARALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yaşanan depremin ardından hemen İzmir'e geldi. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Gece yarısı saat 03.29 civarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.4 kilometre derinliğinde oldu; hem İzmir hem de Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Atlamak suretiyle 3 yaralı vatandaşımız var. Birisinin durumu ağır, şu anda geldiği andan beri müdahalesi yapılıyor. Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Bunların 3'ü şu an tedavi altında, 1'i yoğun bakımda.

İZMİR' DE DEPREMİN HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

"20 KADAR BİNADA ÇATLAKLAK VAR"

Elbette özellikle gerek fay hattında gerekse de deprem konusunda Orhan hocamızın söyleyecekleri olacak ama şurda gördüğüm tabloyu ifade etmek isterim. Bu yapı stokuna sizler de şahitsiniz, bu yapı stokunun değişmesi lazım. Allah muhafaza bu yapı stoku ile İzmir'de depremle karşılaşırsak, anlaşılıyor ki daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. 4.9 deprem ölçüsü biraz önce değerlendirdik ama 6.9'luk bir deprem daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha İzmir hakkında oturup değerlendirme yapmalı. Tekrar geçmiş olsun, şu ana kadar bir can kaybı yok. Yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar ve birtakım hasarlı ihbarlar söz konusu, çevre ve şehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere başladılar." dedi.

İZMİR' DE DEPREMİN HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Öte yandan depremde Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı. Yıkılan caminin minaresi havadan sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

İZMİR' DE DEPREMİN HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

HASARIN BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Depremde oluşan hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören telefon ve internet hatları yenilenmeye başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da bölgeye gelerek bilgi aldı. Batur, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Konak'ta sadece bir yerde sıkıntı var. Tescilli bir bina olduğu için tespitleri yapıyoruz. Biraz sonra yıkım ekipleri gelecek. Çalışmaların ardından hemen bertaraf edip ardından yapımını gerçekleştireceğiz. Yapı stoğu olarak değerlendirdiğimiz zaman kentsel dönüşüm diyoruz. Çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde dönüşümün sağlaması için tüm kurumların beraber çalışması gerekiyor. Şu ana kadar ilçemizde başka bir sıkıntı görünmüyor. 500 yıllık bir cami bu. Zaten bölge olduğu gibi tescilli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 4,9 büyüklüğünde depremin vurduğu İzmir'deki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı - Son Dakika

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