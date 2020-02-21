İzmir'de 4 bin 48 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 4 bin 48 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 4 bin 48 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

7 saat önce

İzmir'de, bir iş yerine gizlenmiş 4 bin 48 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı bulundu.

İzmir'de, bir iş yerine gizlenmiş 4 bin 48 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, iş yerindeki ürünlerin seri numaralarını inceledi.

Rafların arkasındaki gizli bölmede ise 4 bin 48 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İş yerinde bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de 4 bin 48 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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