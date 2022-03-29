İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

29.03.2022 16:43
İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği suçlamasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının alınması üzerine harekete geçti. 330 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili geçişleri organize ettiği suçlamasıyla 4 şüpheli de jandarma ekiplerine teslim edildi. iki teknedeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türk vatandaşı zanlıların ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, kendilerinin de yasa dışı yoldan Avrupa'ya gitmek için tekneye bindiklerini söyledikleri öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

YORUMLAR
500
İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, İtalya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 İki aile sokak ortasında birbirine girdi: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement