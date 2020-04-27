İzmir'de 4 günlük kısıtlamanın ardından ilk iş gününde yoğunluk - Son Dakika

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İzmir'de 4 günlük kısıtlamanın ardından ilk iş gününde yoğunluk
6 saat önce
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde İzmir caddelerinde trafik yoğunluğu gözlendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde İzmir caddelerinde trafik yoğunluğu gözlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arası için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir'de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte gece saatlerinde trafiğe ve sokaklara çıkmaya başlamıştı. Kısıtlamanın ardından ilk iş günü sabahında da trafikte yoğunluk oluştuğu gözlendi. İzmir'de sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı; trafik polisleri de uygulama noktalarında trafik kontrollerini sürdürdü. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:53 Kaynak: İHA
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