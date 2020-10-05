İzmir'de 4 işletmenin faaliyetleri süresiz durduruldu - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde, 4 işletmenin faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulduğu bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bergama ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama'da 4 işletmenin "faaliyet konusu dışında faaliyet gösterdiğini" tespit etti. Durum daha sonra Bergama Kaymakamlığına bildirildi ve 4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

Ayrıca jandarma ekipleri, korona virüsü tedbirlerine uymadığı tespit edilen 44 şahıs ile 4 işletme sahibine "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında 147 bin 727 TL idari para cezası kesti. - İZMİR