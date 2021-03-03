İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı

Bir normalleşme genelgesi daha! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri değişti

İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Alevler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun uğraşları neticesinde söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1264 Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde çıktı. 4 katlı binanın içerisinde başlayan ve çatı katına sıçrayan yangına, 15 itfaiye aracı sevk edildi. Çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bitişiğindeki binaya sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Bina altında bulunan çok sayıda park halindeki araç ise olay yerine çağırılan sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.