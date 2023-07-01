İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
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İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

01.07.2023 09:49

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya sebep olan sürücü makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve başka araçlara çarpmıştır. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

- İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya makas atan sürücü sebep olmuş

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde 4 kişi hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir- Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Ö. idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Ö. idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Şengül A. ve Sibel Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Şengül A., Sibel Ö., Özcan Ö. ve Mustafa K.'nin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, makas atmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, sol şeritte seyir halinde olan Özcan Ö. idaresindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle Özcan Ö.'nün kullandığı otomobilin savrulduğu ve refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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