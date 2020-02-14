İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde dün meydana gelen 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hatalı sollama yaparak kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Aysel S. (53) tutuklandı.

İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde dün meydana gelen 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hatalı sollama yaparak kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Aysel S. (53) tutuklandı.


Kaza, dün sabah 9.00 sıralarında Bergama ilçesinde Yerlitahtacı Mahallesi Bergama-Kozak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama istikametinden Yukarıbey istikametine doğru gitmekten olan Aysel S. idaresindeki 35 L 6512 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki 35 F 9896 plakalı kamyonu sollamak istedi. Karşı istikametten gelen Cemal Vahaplar (36) idaresindeki 35 VNN 46 plakalı işçi servisini gören Aysel S., sollama yapmaktan vazgeçti. Ancak içinde işçiler de olan serviste sürücü Cemal Vahaplar, frene bastı. Yolun yağışlı ve kaygan olmasından dolayı işçi servisi, karşı şeride geçerek kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon şoförü İsmail Ökemen, işçiler Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak ve vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız kaza yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralanan 2'si yabancı uyruklu 8 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazanın ardından başlatılan çalışmada Bergama Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı trafik timleri, çevrede bulunan kameralar sayesinde 35 L 6512 plakalı araç sürücüsü Aysel S.'nin kazaya neden olduğunu tespit etti. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen Aysel S., Bergama Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yenişakran Kapalı Cezaevine konuldu. - İZMİR

Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

21 yaşındaki genç, çok çalıştığı için arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü
Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]