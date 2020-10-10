İzmir'de 4 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenenlerin tedavisi sürüyor - Son Dakika

İZMİR'de sahte içkiden zehirlenen 4 kişi ölürken, 18 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde dün, sahte içki içtikleri öne sürülen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Çetin Esen (59), Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Adem Güneş (64) yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise tabur edildi. Ayrıca 6 yeni hasta da hastanelerde tedaviye alındı.

18 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi sürerken, bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren hastalardan Mahmut Koçbaş'ın (68) yakını Sefa Koçbaş (42), "Babam Eskiizmir'deki bir aktardan el altından malzemeleri alıyor ve evde kendisi rakı yapıyor. İçtikten sonra rahatsızlanıyor. Ondan sonra ben tesadüfen aradım ve durumu öğrendim, rahatsızlandığını söyledi. Apar topar yanına gittim, kusmaya başlamıştı. Gözlerinde bulanıklık ve görme kaybı oluştu. Hemen hastaneye geldik ve yoğun bakıma aldılar. Şimdi durumu çok şükür biraz daha iyiye gidiyor. İster istemez çok korktuk. Çünkü, Kırıkkale 'de 7 kişinin öldüğünü duyduk. Bizim insanımız biraz garip, böyle kaçak göcek işlere giriyorlar. Doktorlarımız ilgileniyorlar. Son 2-3 aydır babam kendi içkisini kendi yapıyordu. Daha önce de içiyordu ama böyle kaçak içkiye son 2-3 aydır girdi. Biz çok uyardık ama bizi dinlemedi" dedi.Aynı hastanede sahte içki nedeniyle tedavi gören İlhan Akkan'ın kız kardeşi Kevser Yeğin (65) ise, "Hastaneden bize sabaha karşı bir telefon geldi. Ben içkiyle birlikte ilaç aldı zannettim. Sonra kaçak alkol olduğu söylendi. İçeride çok vaka varmış. Doktorlar Basmane ve İkiçeşmelik'ten çok gelen olduğunu söyledi ancak benim kardeşim oraya gitmez. Etil alkolü alan bu işi yapıyor. Bakkallarda bile satılıyor. Bir gün böyle bir şey olacağını biliyordum ve maalesef şimdi oldu. Tek başına yaşıyordu, büyük ihtimal kendisi fenalaşmaya başlayınca sağlıkçıları aradı. Doktorlar durumunun ağır olduğunu az ümit olduğunu söyledi" dedi.GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GAZETECİLERE MÜDAHALE ETTİ

Bu arada, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren hastalardan birinin sevki sırasında o anları görüntüleyen basın mensuplarına, özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Güvenlik görevlisi, muhabirin elinden telefonunu almaya çalıştı.