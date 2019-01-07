Son Dakika Haberleri: İzmir'de, 4 Kişiye Uyuşturucu Gözaltısı

İzmir'de, 4 Kişiye Uyuşturucu Gözaltısı

5 dakika önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, 4 Kişiye Uyuşturucu Gözaltısı, System.String[]
Davut CAN/İZMİR, (DHA - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 31 gram metamfetamin, 225 gram esrar, 7 gram bonzai, 4 gram skunk, 10 uyuşturucu hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Adreslerine operasyon düzenlenen şüphelilerden A.Ç., K.E., M.Y. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:09 Kaynak: DHA

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