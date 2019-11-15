Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4 kişiyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis
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İzmir'de 4 kişiyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 kişiyi kaçırdıkları ve mallarını yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 4 kişiyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 kişiyi kaçırdıkları ve mallarını yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar Ömer Dülek ve Üstün Güç'ün, kendilerini travesti olarak tanımlayan B.K, Y.Y, B.B. ve S.E'ye karşı işledikleri suçlara ilişkin yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, "birden çok kişi ile birlikte nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarını işleyen Dülek ve Güç'ün 40'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

Olay

İzmir Bornova ilçesinde 7 Aralık 2017'de meydana gelen olayda iddiaya göre Dülek ve Güç, 4 kişiyi ormanlık alana kaçırıp eşyalarını ve paralarını çalmıştı. Sanıklar kendilerini engellemeye çalışan B.K'yi de yaralamıştı.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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