İzmir'de 3'ü kadın 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 3'ü kadın 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

20.06.2023 09:30

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli suç aletiyle birlikte Çeşme ilçesinde yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz pazar saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetlerinin bulunmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekipler şüpheliyi yakalama çalışmasına başlamıştı.

İzmir'de 4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

CİNAYETLERİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Konuyla ilgili İzmir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti" denildi.

İzmir'de 4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

HANGİ CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU DNA TESTİ BELİRLEYECEK

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

İzmir'de 4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Hüseyin Savcı: O Değilde Avrupa Birliğine Giricez Derken Suriye Irak Afganistan Bize Girdi Dur Bakalım Daha Kimler Girecek ?? Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kçk: Ulke ulke degil ki multeci yuvasina dönüştü sonuclarini goruyoruz iste Cevap Yaz 245 39 Yayından Kaldır
500

Türkmenistan, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3'ü kadın 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Eski eşini motosikletle çarpıp öldürdü, yaptığı savunma pes dedirtti
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
15:15 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:13:59. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 3'ü kadın 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement