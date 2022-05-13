4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

13.05.2022 09:34

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda 4 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonlarda 4 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün mamulleri üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde önceden belirlenen 4 ikamet, 7 iş yeri, 4 araç ve 4 depoda arama yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 4 milyon 100 bin makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 doldurulmuş sigara, 280 kilogram nargile melası, 361 paket kaçak pipo tütünü, 285 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 939 sigara sarma kağıdı, 30 elektronik sigara likiti, sigara elektronik dolum makinesi ve kompresör ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

YORUMLAR
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Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Niğde'de 4 milyon 950 bin dolu makaron ele geçirildi Niğde'de 4 milyon 950 bin dolu makaron ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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