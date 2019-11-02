Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir'de 4 milyon liralık 'taklit kıyafet' operasyonu

İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir'de 4 milyon liralık

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilçede bir depodan piyasaya hazır taklit giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya baskın yaptı.


Burada yapılan aramada, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 03:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]