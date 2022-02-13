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İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu

13.02.2022 14:59
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan özel ekibin yaptığı operasyonda, 1 milyon 470 bin doldurulmuş sigara ile 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan özel ekibin yaptığı operasyonda, 1 milyon 470 bin doldurulmuş sigara ile 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğu bildirilen kaçak ürünler, faal olmayan özel bir okulun spor salonunda bulundu.

Yaklaşık 1 ay önce, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü çatısı altında, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele amacıyla kurulan özel ekip, ilk operasyonunu İzmir'de yaptı. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan ekipler, kaçak tütün ürünleri imal ettiği bilgisi alınan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı bir minibüsün sefer yaptığı adresleri belirleyen ekipler, artık faal durumda olmayan özel bir okulun spor salonunda çok sayıda doldurulmuş sigara ve makaron bulunduğunu tespit etti. Hem minibüse hem de spor salonuna yapılan operasyonlarda, koliler içerisinde, toplam 1 milyon 470 bin doldurulmuş sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 12 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlendi.


İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu
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Türk Lirası, Torbalı, Sigara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 4 milyon TL'lik kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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