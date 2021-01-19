4 otomobile çarpan cipin sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra park halindeki 4 otomobile çarptı.

İzmir 'in Çiğli ilçesinde bir cipin sürücüsü, 4 otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

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