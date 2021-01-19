4 otomobile çarpan cipin sürücüsü kaçtı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir cipin sürücüsü, 4 otomobile çarptıktan sonra kaçtı.
Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra park halindeki 4 otomobile çarptı.
Olayı gören çevredekiler, cipte bulunan 3 kişinin kazanın ardından kaçtığını belirtti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kaynak: AA
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