İzmir'de 4 tekne yandı
1 saat önce
İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:12 Kaynak: AA
'in Karaburun
ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mordoğan
Mahallesi'ndeki 2 nolu balıkçı barınağındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tur teknesinin yanında bulunan 3 tekneye daha sıçradı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında teknelerde hasar oluştu.
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