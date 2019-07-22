Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4 tekne yandı
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İzmir'de 4 tekne yandı

1 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de 4 tekne yandı, System.String[]
İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mordoğan Mahallesi'ndeki 2 nolu balıkçı barınağındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tur teknesinin yanında bulunan 3 tekneye daha sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında teknelerde hasar oluştu.
Karaburun, Mordoğan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:12 Kaynak: AA
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