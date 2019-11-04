Son Dakika Haberleri: İzmir'de "4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi"
Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de '4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi'

İzmir'de "4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi"

6 saat önce

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (İKSEV), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliği ile düzenlediği "4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi" başladı.

İzmir'de

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nca (İKSEV), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) işbirliği ile düzenlediği "4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi" başladı.

İKSEV binasındaki atölyenin ilk gününde keman yapımcıları Fransız Nicolas Gilles ve Wolfram Neureither'in yanı sıra DEÜ Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Ufuk Güler tecrübelerini aktardı.

Cuma günü sona erecek atölye kapsamında geçen yılki etkinlikte yapımına başlanan viyola bitirilerek, konser vermeye hazır hale getirilecek.

Sergi bölümünde ise atölye çalışmasında yer alan ustaların yanı sıra 15 keman yapımcısının ürettiği keman, viyola, viyolonsellerden oluşan 50'ye yakın çalgı yer alıyor.

Doç. Alper Kazancıoğlu, Doç. Melek Göküstün ve Öğr. Gör. Özlem Ebesek'in Türkçe aryalardan oluşan bir açılış konseri verdiği etkinliğin kapanışında ise Japon keman virtüözü Nobuhiko Asaeda ile Doç. Suzan Sayın sanatseverlerle buluşacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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