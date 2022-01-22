İzmir'de 4'üncü Karaburun Nergis Festivali başladı - Son Dakika

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, 4'üncü Karaburun Nergis Festivali'nin açılışı yapıldı. 2 gün sürecek festivalde dans ve tiyatro gösterileri, konser ve güzellik yarışması gibi etkinlikler yapılacak.

Karaburun Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Karaburun Nergis Festivali' başladı. Yarın da sürecek olan festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, belediye başkanları ile Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Eker, belediye bürokratları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kooperatifler, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçenin geleneksel festivalinde resim sergileri, bando ve halk dansları gösterileri, konser, üretici ve nergis sohbetleri, yarışmalar, söyleşiler, nergis sabunu ve keçe atölyesi faaliyetleri, tiyatro gösterileri ve güzellik yarışması yapılacak.

'AKDENİZ'İN EN BÜYÜK KOKU BAHÇESİ'Festivalin açılışını, zeybek oyununa katılarak yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yarımada'nın ılık kış rüzgarlarını Türkiye 'nin her yerine taşıyan, ülkemize İzmir'in hikayesini, yani başka bir tarımın mümkün olduğunu anlatan nergis çiçeklerini korumakta kararlıyız. Karaburun'u Akdeniz 'in en büyük koku bahçesi olarak koruyup yaşatıyoruz" dedi.'BİR ÇİÇEKTEN FAZLASI'

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, "İki yıl aradan sonra düzenlediğimiz dördüncü festivalimiz, tarım kenti olan Karaburun'umuzun tanıtımında çok önemli bir işlev üstleniyor. Nergis, biz Karaburunlular için bir çiçekten fazlasını ifade eder. Kutsal bir emeğin, çabanın ürünüdür. Ekim alanlarımız azalmış olsa da yıllarca memleketimizin en önemli geçim kaynakları arasında olmuştur. Gelecek yıllarda daha büyük alanlarda nergis dikimi yapacağız" ifadelerini kullandı.