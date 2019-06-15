Son Dakika Haberleri: İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu tarafından sabahın erken saatlerinde Madra çayı önlerinde tespit edilen lastik bot durduruldu.
Botta 9'u kadın, 22'si çocuk 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:08 Kaynak: AA
Dikili, İzmir, Güncel
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