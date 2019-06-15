İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
3 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:08 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu tarafından sabahın erken saatlerinde Madra çayı önlerinde tespit edilen lastik bot durduruldu.
Botta 9'u kadın, 22'si çocuk 40 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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