İzmir'de 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesindeki bir fabrikada, 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Tire'deki bir fabrikada piyasaya sürülmeye hazır kaçak sigara olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından oluşturulan özel ekip, fabrikaya baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon 735 bin 86 lira olan, toplam 40 milyon 980 bin dal markasız ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar, ekipler tarafından Alsancak Limanı'nda sergilenirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.