İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında bir botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Botu durduran ekipler, 28'i Suriye ve 13'ü Filistin uyruklu olmak üzere 41 düzensiz göçmeni yakaladı.