Son Dakika Haberleri: İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

23 dakika önce

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında bir botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Botu durduran ekipler, 28'i Suriye ve 13'ü Filistin uyruklu olmak üzere 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yunanistan, Menderes, Özdere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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