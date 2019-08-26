Son Dakika Haberleri: İzmir'de 41 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 41 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de 41 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes ilçesi Özdere açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 28 Suriye ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)

Yunanistan, Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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