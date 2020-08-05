İzmir'de 41 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerince, 1 Ağustos saat 06.30'da, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 08:07

Kaynak: İHA

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