İzmir'de 42 hektarlık alan kül oldu Yangın 15 saat sonra söndürülebildi - Son Dakika
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İzmir'de 42 hektarlık alan kül oldu Yangın 15 saat sonra söndürülebildi

19.06.2022 14:48

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanan orman yangını sonucu 42 hektarlık alan kül oldu. Yangın, 15 saatin ardından kontrol altına alınabildi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürmüştü.

MÜDAHALE ZOR OLDU

Yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahale, sabah tekrar başladı. Alevler 15 saat sonra ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

FOÇA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Dün de İzmir'in Foça ilçesindeki Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika haberleri: İzmir'de ikinci orman yangını (5) Son dakika haberleri: İzmir'de ikinci orman yangını (5) İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Kaynak: DHA

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 42 hektarlık alan kül oldu Yangın 15 saat sonra söndürülebildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 42 hektarlık alan kül oldu Yangın 15 saat sonra söndürülebildi - Son Dakika
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