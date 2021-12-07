42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ilçesindeki bir depodan piyasaya kaçak nargile tütünü sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve istihbarı çalışmaların ardından polis, belirlenen 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda değişik gramaj, paket ve kutular halinde toplam 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Polis, soruşturma kapsamında H.M, M.E, E.D. ve Y.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, çevreye nargile tütünü kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla depoya koku karışımlı bitki astıkları görüldü. Ele geçirilen malzemeler, tırla İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan güvenlik kaynakları, operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak nargile tütününün tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktar ve piyasa değerinin de yaklaşık 60 milyon lira olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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