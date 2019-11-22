Son Dakika Haberleri: İzmir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik bota müdahale etti. Botta bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Kongo, 9 Suriye, 7 Filistin ve 5 Orta Afrika uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Alaçatı, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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