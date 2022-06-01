İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu

01.06.2022 23:15
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu

İZMİR'de 43 engelli birey, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında İl Jandarma Komutanlığınde bir günlüğüne asker oldu.

İZMİR'de 43 engelli birey, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında İl Jandarma Komutanlığınde bir günlüğüne asker oldu. Temel eğitimden geçen ve çeşitli etkinliklere katılan engelliler, yemin töreni ile tezkerelerini aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve ilçelerindeki 43 engelli birey için temsili askerlik programı gerçekleştirdi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, engelli bireylerin aileleri katıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitim alan engelliler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yemin törenine katıldı. Yemin töreninden sonra tezkere verilen engelli bireylerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

'BİZLER DE VATANIMIZ İÇİN BU KUTSAL GÖREVİ YAPMAK İSTERDİK'Temsili askerlik töreninde buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Akın Öztürk, "Bizler mazeretlerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak isterdik. Bu mutluluğu ve onuru bir günlüğüne de olsa bize yaşatılması bizlere çok mutluluk vermiştir" dedi.'SİZDE HER VATAN EVLADI GİBİ VATAN VE BAYRAK İÇİN CANINIZI ESİRGEMEZSİNİZ'Diğer askerler gibi engelli bireylerin de ihtiyaç olduğunda vatan ve millet için görevi başında olacaklarına yürekten inandığını dile getiren İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, "Burada İzmir ve ilçelerinde ikamet eden asker adayı kardeşlerimizin temsili askeri hizmetlerini gerçekleştirmeleri ve kışla hayatını tanımaları için bir araya geldik. Bugün askerlik görevini yapamayan vatandaşlara yönelik olarak bir günlük temsili askerlik ve yemin töreni icra ediliyor. Size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi yüce Türk milletinin bekası için, vatan ve bayrak için canınızı esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Askerlik yemininiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.BU MİLLET ASKER BİR MİLLETTİRİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Milletinin asker bir millet olduğunu belirterek, "Bu millet kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekün asker bir millettir. Bu milletin genlerinde askerlik var. Bugün İl Jandarma Komutanlığı alayımızdan aslında tüm dünyaya şunu söylüyoruz; Kim bugün bizim aramıza fitne fesat sokmaya çalışıyorsa, kim bu ülkeye göz dikiyorsa, derhal bu niyetten vazgeçsin. Ben bugün burada bu yemini eden tüm kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum." dedi.

Engelli bireylerin yakınlarından Belgin Özbaş, "Çok mutluyuz, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza, bir günlüğüne de olsa bizlere bu olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz" dedi. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu
YORUMLAR
500
İzmir'de engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı İzmir'de engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu KAHRAMANMARAŞ - Asker arkadaşları 43 yıl sonra buluştu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:13 AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:39 Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 23:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement