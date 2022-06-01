İzmir'de 43 engelli birey bir günlüğüne asker oldu

İZMİR'de 43 engelli birey, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında İl Jandarma Komutanlığınde bir günlüğüne asker oldu. Temel eğitimden geçen ve çeşitli etkinliklere katılan engelliler, yemin töreni ile tezkerelerini aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve ilçelerindeki 43 engelli birey için temsili askerlik programı gerçekleştirdi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, engelli bireylerin aileleri katıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitim alan engelliler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yemin törenine katıldı. Yemin töreninden sonra tezkere verilen engelli bireylerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

'BİZLER DE VATANIMIZ İÇİN BU KUTSAL GÖREVİ YAPMAK İSTERDİK'Temsili askerlik töreninde buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Akın Öztürk, "Bizler mazeretlerimiz nedeniyle bu kutsal görevi yerine getiremedik. Devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinç yaşadık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak isterdik. Bu mutluluğu ve onuru bir günlüğüne de olsa bize yaşatılması bizlere çok mutluluk vermiştir" dedi.'SİZDE HER VATAN EVLADI GİBİ VATAN VE BAYRAK İÇİN CANINIZI ESİRGEMEZSİNİZ'Diğer askerler gibi engelli bireylerin de ihtiyaç olduğunda vatan ve millet için görevi başında olacaklarına yürekten inandığını dile getiren İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, "Burada İzmir ve ilçelerinde ikamet eden asker adayı kardeşlerimizin temsili askeri hizmetlerini gerçekleştirmeleri ve kışla hayatını tanımaları için bir araya geldik. Bugün askerlik görevini yapamayan vatandaşlara yönelik olarak bir günlük temsili askerlik ve yemin töreni icra ediliyor. Size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi yüce Türk milletinin bekası için, vatan ve bayrak için canınızı esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Askerlik yemininiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.BU MİLLET ASKER BİR MİLLETTİRİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk Milletinin asker bir millet olduğunu belirterek, "Bu millet kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekün asker bir millettir. Bu milletin genlerinde askerlik var. Bugün İl Jandarma Komutanlığı alayımızdan aslında tüm dünyaya şunu söylüyoruz; Kim bugün bizim aramıza fitne fesat sokmaya çalışıyorsa, kim bu ülkeye göz dikiyorsa, derhal bu niyetten vazgeçsin. Ben bugün burada bu yemini eden tüm kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum." dedi.

Engelli bireylerin yakınlarından Belgin Özbaş, "Çok mutluyuz, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza, bir günlüğüne de olsa bizlere bu olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz" dedi. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.