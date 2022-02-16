Üye Girişi
Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.02.2022 21:41
Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında bir can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500

Dikili, Yunan, Çeşme, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement