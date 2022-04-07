İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olmakla suçlanan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olmakla suçlanan sanığa 5 yıl hapis cezası

07.04.2022 13:31
İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olmakla suçlanan sanığa 5 yıl hapis cezası

İzmir'in Menderes ilçesinde Ağustos 2020'de çıkan ve 430 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde Ağustos 2020'de çıkan ve 430 hektar ormanlık alanın hasar gördüğü yangına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "taksirle orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.Y'nin avukatı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı. Sanık, duruşmaya katılmadı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, video kayıtlarıyla izleme tutanağının uyuşmadığını, müvekkilinin kasten ya da taksirle kendisine yüklenen suçu işlemediğini iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yangının 1 günden fazla sürdüğü, geniş alanda etkili olduğu ve zararın karşılanamayacak boyutta olduğuna dikkati çekerek, sanığın, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın yangın başladıktan sonra kaçtığı, daha sonra suçunu gizlemek amaçlı söndürme çalışmalarına katıldığına da işaret edilen kararda, cezada indirime yer olmadığına hükmedildi.

Olay

Menderes ilçesindeki Çile Mahallesi mevkisinde, 2 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 430 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.

Tutuklanan zanlı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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Orman Bölge Müdürlüğü, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olmakla suçlanan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olmakla suçlanan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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