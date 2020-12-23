İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheliye dava - Son Dakika

İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheliye dava

23.12.2020 11:11
İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheliye dava, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı hakkında "kasten orman yakmak" suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı hakkında "kasten orman yakmak" suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Çile Mahallesi'ndeki kapalı durumdaki restoranın yakınında 2 Ağustos'ta başlayan ve 430 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli ile görgü tanıklarının beyanlarına yer verildi.

İfadesinde ailesiyle sahilde kampta kaldığını, daha önce konakladığı restorana zaman zaman duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiğini belirten E.Y'nin (51), 2 Ağustos'ta ise kesinlikle burayı kullanmadığını ve o gün buranın yakınına varmadan döndüğünü, yangınla ilgisinin bulunmadığını söylediği iddianamede belirtildi.

Tanıkların ifadeleri

İddianamede, Menderes Belediyesinde görevli tanığın, yangının çıkış noktasında beyaz giysili birisini gördüğünü ifade ettiği vurgulandı.

Diğer tanıkların da yangından bir süre önce restorana doğru ilerlerken gördükleri hafif ticari aracı, daha sonra buradan hızla dönerken fark ettiklerini, söz konusu aracın şüpheliye ait olduğunu daha sonra öğrendiklerini belirttikleri de iddianamede yer aldı.

"Çöpleri yakarak kasten yangına sebep oldu"

İddianamenin son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin yangının çıkış noktasına kadar gitmediğine yönelik savunmasının bilgi sahibi beyanları ve kamera görüntüsü ile çeliştiği, bu anlamda savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı, dolayısıyla olay günü şüphelinin restoranın yanında bulunan çöpleri yakarak kasten orman yangınına sebep olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği değerlendirildiğinden, şüphelinin işlediği suçtan ötürü cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/4. maddesi gereğince şüphelinin, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

Yangın

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. Yangına, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilmişti. Yangın, ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İddianame, Menderes, Mudanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheliye dava - Son Dakika


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