İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanık hakkında "kasten orman yakma" suçlamasıyla açılan davada tanık ifadeleri dinlendi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Y. ve avukatı katıldı.

Tanık Y.Ç. Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü Özdere Orman İşletme Şefliğinde orman muhafaza memuru olarak görev yaptığını belirterek söz konusu yangının yakılan çöplerin ormana sirayet etmesi nedeniyle başladığını tespit ettiklerini belirtti.

Çöplerin kimin tarafından yakıldığını bilmediğini ifade eden tanık Y.Ç. "Jandarma ile görüştük. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre yangının başlama noktasındaki restorana sanık E.Y'nin girip çıktığı, yangın başlayınca olay yerinden telaşlı bir şekilde uzaklaştığı söylendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin jandarma tarafından düzenlenen tutanak bize verildi. Biz olay yerine gittiğimizde sanık, hortumla alevlere su tutarak yangını söndürmeye çalışanların arasındaydı." diye konuştu.

Tanık orman muhafaza memuru M.A. da çöpleri yakanları görmediğini ifade ederek, "Yangının başlangıç noktasında restorana rahat hareketlerle girip çıkan, yangından sonra kaçan kişinin E.Y. olduğunu jandarma tespit etmiştir." dedi.

Tanıklardan İ.G ise olay tarihinde sanıkla birlikte kamp yaptıklarını ifade ederek, "Olay günü mangalda yaptığımız çayı içip kahvaltı yaptık. E.Y'ye bir telefon geldi, 'kafe yanıyor' diye. Gitti, 1-1,5 saat sonra geri geldi. Öğleden sonra jandarma geldi, karakola götürdüler. Gözaltına alındığını öğrendik. Olaydan 1 gün önce kampa jandarma gelmişti bir başçavuş sanığa 'seni burada barındırmayacağım' diye tehdit etmişti." diye konuştu.

Sanık avukatı belirtilen yangın saatlerinin çelişkili olduğunu savunarak sanığın olay saatinde marketten alışveriş yaptığını gösterdiğini ileri sürdüğü kamera kayıtlarını mahkemeye teslim etti.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Orman yangını ve dava süreci

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesindeki ormanlık alanda 2 Ağustos 2020'de yangın çıkmış, ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınan yangında yaklaşık 430 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan zanlı, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.