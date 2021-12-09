İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İzmir'de 430 hektar ormanın yanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektar ormanlık alanın yanmasına yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektar ormanlık alanın yanmasına yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.Y'nin avukatı katıldı. Sanık E.Y. ise duruşmada yer almadı. Sanık avukatı, ek bilirkişi raporundaki tespitlerin savunmalarını doğruladığını belirterek, "Yangının meydana geldiği saatte sanık olay yerinde değildir, markette alışveriş yapmaktadır." dedi. İddia makamı, sanık hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılmış olmasına rağmen "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatı, mütalaaya ilişkin savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatına süre verilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Olay Menderes ilçesindeki Çile Mahallesi mevkisinde 2 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 430 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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