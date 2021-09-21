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430 hektarlık alanı yakmakla suçlanan sanık yargılanıyor - Son Dakika

430 hektarlık alanı yakmakla suçlanan sanık yargılanıyor

21.09.2021 11:31
430 hektarlık alanı yakmakla suçlanan sanık yargılanıyor, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında "kasten orman yakmak" suçundan yargılanan sanığın markete gidip gitmediğine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları incelenecek.

İzmir'in Menderes ilçesinde 430 hektarlık ormanlık alanın yanmasına neden olduğu ileri sürülen ve hakkında "kasten orman yakmak" suçundan yargılanan sanığın markete gidip gitmediğine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları incelenecek.

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesindeki ormanlık alanda 2 Ağustos 2020'de çıkan ve ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınan yangında yaklaşık 430 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi ve şüpheli E.Y.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından tutuklanan E.Y., yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında "kasten orman yakmak" suçundan dava açılan tutuksuz sanık E.Y.'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Y. katılmadı. Sanık avukatı, olay saatinde müvekkilinin bir zincir markette olduğunu savunarak, marketin kamera görüntüleri için bilirkişi incelemesi talep etti.

Heyet, avukatın talebini kabul ederek E.Y.'nin olay saatinde bir zincir markette olduğunu gösterdiği iddia edilen görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

430 hektarlık alanı yakmakla suçlanan sanık yargılanıyor

Menderes, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 430 hektarlık alanı yakmakla suçlanan sanık yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 430 hektarlık alanı yakmakla suçlanan sanık yargılanıyor - Son Dakika
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