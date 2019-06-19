Son Dakika Haberleri: İzmir'de 44 göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de 44 göçmen yakalandı

1 saat önce

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Foça açıklarında kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'de 44 göçmen yakalandı, System.String[]
Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Foça açıklarında kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak yollardan yurt dışına geçmek isteyen düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor. 18 Haziran 2019'da saat 00.55'te, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu bot içerisindeki 11 Irak ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5'i çocuk toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine aynı gün saat 01.15 sıralarında İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, hareketli lastik bot tespit etti. Durdurulan botun içerisindeki 21 Kongo, 5 Suriye, 2 Eritre, 2 Orta Afrika ve 2 Togo uyruklu olmak üzere 10'u çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Foça, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Sevgilisinin 9 ve 7 yaşındaki kızlarına istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 44 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]