İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 44 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde, kaçak alkollü içki ve bandrolsüz tütün satışı yapan bir şahsın işletmesinde, toplamda 29 bin adet makaron, 44 kilogram 205 gram tütün, 25 litre etil alkol ve 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi Merkez Mahallesi'nde T.D. isimli şahsın işletmesinde kaçak alkollü içki ve bandrolsüz tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı. Operasyonda düzenleyen ekipler; 28 bin 200 adet bandrolsüz makaron, 800 adet içi doldurulmuş bandrolsüz sigara/makaron, 3 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 kilogram 520 gram bandrolsüz pipo tütünü, 38 kilogram 685 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 25 litre etil alkol, 10 litre kaçak alkollü içki ve 150 mililitre anason aroması ele geçirdi. Şüpheli T.D. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İZMİR