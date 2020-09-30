İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi - Son Dakika

İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi

İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi İzmir'de kafe ve restoranlara Covid-19 denetimi İzmir'de Covid-19 denetimlerine katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinden bugüne kadar il genelinde bulunan 45 bine yakın işletmede 65 bin...

İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi

İzmir'de kafe ve restoranlara Covid-19 denetimi

İZMİR - İzmir'de Covid-19 denetimlerine katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinden bugüne kadar il genelinde bulunan 45 bine yakın işletmede 65 bin kez denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Covid-19 (korona virüs) tedbirleri çerçevesinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Toplu tüketim alanları olan kafe, restoran gibi işletmelerdeki Covid-19 tedbirlerini denetleyen ekipler, hijyenin önemi, maske, eldiven, sosyal mesafe, tüketicilerin uyması gereken konular hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri'nin Karşıyaka'da gerçekleştirdiği denetimlere İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı. İşletmeleri bizzat denetleyen İl Müdürü Özen, alınan tedbirler hakkında işletme yetkililerinden bilgi alırken, ekipler de aynı anda işletmelerin mutfaklarında gıda denetimleri gerçekleştirdi.

"45 bin işletme denetlendi"

İzmir genelinde bulunan yaklaşık 45 bine yakın işletmede 65 binden fazla denetim gerçekleştirdiklerini açıklayan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Bugün de sahaya inerek bir denetim gerçekleştirdik. Şimdiye kadar denetim gerçekleştirdiğimiz işletmelerde Covid-19 ile ilgili tüm kurallara uyulduğunu gördük. Tüm işletmelerimizin bu kurallara uyduğunu görmekten mutlu oluyoruz. İşletmelerin dikkat etmesi gereken hususların yanında tüketicilerin de dikkat etmesi gereken hususlar var. Biz bu virüsle sağlıklı bir şekilde mücadelemizi ancak her kesimin üzerine düşen sorumluluğu maksimum seviyede yerine getirmesiyle sürdürebiliriz" dedi.

Covid-19 salgınını Türkiye'de hafif bir seyirle atlatılmak üzere olduğunu belirten Özen, "Maalesef ikinci dalga geldi. Bu ikinci dalgayı da hafif bir seyirle atlatmak istiyorsak belirlenen kurallara dikkat etmemiz gerekir. Girdiğimiz işletmelerin girişinde el dezenfektanı var, masalar arası sosyal mesafe ayarlanmış, çalışanların tümü maskeli. Her masada kolonyaları görüyoruz. Vatandaşlarımızın da içerisi çok kalabalık olduğu zaman işletmeye girmemelerini istiyoruz. Tüm bu hususlara dikkat edildiği zaman bu süreci en az sıyrıkla atlatmış olacağız" diye konuştu.

İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi
İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi

Koronavirüs, Karşıyaka, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı         
17:01
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 18:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei