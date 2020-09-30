İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi - Son Dakika

İzmir'de 45 bin işletmeye Covid-19 denetimi

İzmir'de kafe ve restoranlara Covid-19 denetimi

İZMİR - İzmir'de Covid-19 denetimlerine katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinden bugüne kadar il genelinde bulunan 45 bine yakın işletmede 65 bin kez denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Covid-19 (korona virüs) tedbirleri çerçevesinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Toplu tüketim alanları olan kafe, restoran gibi işletmelerdeki Covid-19 tedbirlerini denetleyen ekipler, hijyenin önemi, maske, eldiven, sosyal mesafe, tüketicilerin uyması gereken konular hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri'nin Karşıyaka'da gerçekleştirdiği denetimlere İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı. İşletmeleri bizzat denetleyen İl Müdürü Özen, alınan tedbirler hakkında işletme yetkililerinden bilgi alırken, ekipler de aynı anda işletmelerin mutfaklarında gıda denetimleri gerçekleştirdi.

"45 bin işletme denetlendi"

İzmir genelinde bulunan yaklaşık 45 bine yakın işletmede 65 binden fazla denetim gerçekleştirdiklerini açıklayan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Bugün de sahaya inerek bir denetim gerçekleştirdik. Şimdiye kadar denetim gerçekleştirdiğimiz işletmelerde Covid-19 ile ilgili tüm kurallara uyulduğunu gördük. Tüm işletmelerimizin bu kurallara uyduğunu görmekten mutlu oluyoruz. İşletmelerin dikkat etmesi gereken hususların yanında tüketicilerin de dikkat etmesi gereken hususlar var. Biz bu virüsle sağlıklı bir şekilde mücadelemizi ancak her kesimin üzerine düşen sorumluluğu maksimum seviyede yerine getirmesiyle sürdürebiliriz" dedi.

Covid-19 salgınını Türkiye'de hafif bir seyirle atlatılmak üzere olduğunu belirten Özen, "Maalesef ikinci dalga geldi. Bu ikinci dalgayı da hafif bir seyirle atlatmak istiyorsak belirlenen kurallara dikkat etmemiz gerekir. Girdiğimiz işletmelerin girişinde el dezenfektanı var, masalar arası sosyal mesafe ayarlanmış, çalışanların tümü maskeli. Her masada kolonyaları görüyoruz. Vatandaşlarımızın da içerisi çok kalabalık olduğu zaman işletmeye girmemelerini istiyoruz. Tüm bu hususlara dikkat edildiği zaman bu süreci en az sıyrıkla atlatmış olacağız" diye konuştu.