Son Dakika Haberleri: İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

32 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili'de lastik botla denize açılan gruba müdahale etti.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Yunanistan'a geçmeye çalışan 21'i Suriye, 20'si Afganistan ve 4'ü de Filistin uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:55 Kaynak: AA
operasyon, yunanistan, dikili, izmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]