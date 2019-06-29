İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:55 Kaynak: AA
'in Dikili
ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Dikili'de lastik botla denize açılan gruba müdahale etti.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Yunanistan'a geçmeye çalışan 21'i Suriye
, 20'si Afganistan
ve 4'ü de Filistin
uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
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