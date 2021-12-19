İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı - Son Dakika

İzmir'de önceki gün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında kısmı göçük meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ACİL OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Adrese gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olay sonucu yaralanan 45 işçi, adreste hazır şekilde beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ardından ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

"İŞÇİLER AYAKTA TEDAVİ EDİLMİŞTİR"

Maden ocağındaki olayla ilgili Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'den açıklama yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'in Kınık İlçesi sınırlarında, Soma Havzasında bulunan Yeraltı Linyit Madenimizde 18/12/2021 tarihinde saat 20.40'da ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir.

"PATLAMA VEYA GÖCÜKLE İLGİSİ YOKTUR"

Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır. Yaralılara acil şifalar, tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Arkadaşlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna arz ederiz."