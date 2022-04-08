İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.04.2022 23:08
İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinde yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinde yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 8'i Yemen, 8'i Filistin, 7'si Eritre ve 3'ü Güney Afrika uyruklu 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Karaada'da yardım talebinde bulunan Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik, Filistin, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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