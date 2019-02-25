İzmir'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Çeşme açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Durdurulan lastik şişme bot içerisinde 14'ü kadın 11'i çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: AA
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